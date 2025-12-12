LIVE
      Phantom Blade: Zero
      Phantom Blade: Zero bekommt endlich ein Veröffentlichungsdatum

      Es erscheint im September auf PC und PS5.

      Auch wenn es nicht annähernd so revolutionär ist, wie der erste "Gameplay-Trailer" vermuten ließ, wirkt das kommende Actionspiel von S-Game dennoch weitläufig und detailreich. Das Spiel befindet sich schon lange in Entwicklung, aber dank eines neuen Trailers, der bei den Game Awards gezeigt wurde, endlich ein konkretes Veröffentlichungsdatum.

      Der Trailer bestätigte, dass das Spiel am 9. September 2026 auf PS5 und PC erscheinen wird, also noch etwas weiter entfernt.

      Außerdem legt es großen Wert auf Zwischensequenzen und die Geschichte, und das sieht man unten.

