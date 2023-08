Phantom Blade: Zero bekommt 2024 eine Demo

HQ

Phantom Blade: Zero wird 2024 eine 30-minütige spielbare Demo erhalten, wie der Director des Spiels bestätigt.

Phantom Blade: Zero wurde kürzlich beim PlayStation Showcase gezeigt und scheint viel von Sekiro: Shadows Die Twice zu übernehmen, aber es wird nicht allzu schwierig sein, so dass sich die Spieler so cool fühlen können, wie der Kampf aussieht, wenn sie ihre Feinde besiegen.

Das Spiel wird auch keine Mikrotransaktionen enthalten und eine ausgefeilte Einzelspieler-Geschichte sowie Multiplayer-Funktionen haben. Es sieht aus wie ein Sleeper-Hit für die PS5, und hoffentlich werden wir mehr über dieses Spiel erfahren.