Vor 18 Monaten startete Team WIBY sein neuestes Projekt in den Early Access. Der Multiplayer-Titel, der als Phantom Abyss bekannt ist, zog die Aufmerksamkeit vieler Fans auf sich, da sein fesselndes und flüssiges plattformlastiges Gameplay zur Erkundung von Tempeln genau die richtigen Markierungen traf, wenn es darum ging, einen Indiana Jones-ähnlichen Nervenkitzel zu bieten. Seitdem sind über eineinhalb Jahre vergangen und der Entwickler hat das Spiel stetig verbessert und erweitert, bis zu dem Punkt, an dem es endlich bereit ist, das Early-Access-Etikett abzulegen und als 1.0- und "vollständiger" Titel zu erscheinen.

Was bedeutet das wirklich um Phantom Abyss ' willen, fragst du? Nun, einfach ausgedrückt bedeutet es mehr Mechaniken, härtere und komplexere Fallen, eine größere Vielfalt an Levels, zusätzliche Fähigkeiten und Modifikatoren, die angewendet werden können, und noch mehr Spielmodi, die die Art und Weise, wie dieser Titel grundsätzlich gespielt wird, herausfordern. Aber trotz alledem bleibt der Kern von Phantom Abyss bestehen. Die Idee, in einen tödlichen und feindlichen Tempel zu laden, um Feinden auszuweichen, zu überleben und Fallen auszuweichen und am Ende des Tempels ein Relikt zu beanspruchen, bevor es einem anderen asynchronen Spieler gelingt, dies zu tun, ist immer noch in seiner simplen Brillanz erhalten.

Egal, ob du unter Stachelstangen hindurchrutschst, über bodenlose Abgründe springst, dich mit deiner Peitsche in enorme Höhen ziehst oder einfach nur an Fallen oder Gegnern vorbeisprintest, die den sofortigen Tod bedeuten können, das Grundgerüst von Phantom Abyss ist praktisch das gleiche wie vor 18 Monaten. Das ist jedoch in keinster Weise ein Rückschlag, denn Team WIBY hat von Anfang an den Nagel auf den Kopf getroffen, was dieses Spiel sein musste, und es seitdem mit mehr Spielmöglichkeiten, zusätzlichen Herausforderungen und einer engeren Leistung weiter gestärkt - nicht, dass das Spiel jemals wirklich schlecht gespielt hätte.

Was hat sich hier also eigentlich geändert? Im Wesentlichen liegen die Hauptunterschiede zwischen den Early-Access- und 1.0-Builds darin, wie Phantom Abyss ' Peitschen funktionieren und wie man das Gameplay erlebt. Es ist jetzt nicht mehr so rudimentär wie Temple Run. Was ich meine, ist, dass es beim Laden des Spiels nicht nur darum geht, um sein Leben zu rennen, bis man das Endziel erreicht hat, nein, jetzt muss man sich für einen bestimmten Spielmodus entscheiden, den man zuerst spielen möchte. Die Wahl der Spielmodi bestimmt, welche Art von Peitsche du verwenden musst, welche Art von Herausforderungen du meistern musst, wie viele Geisterspieler anwesend sein werden und vor allem, welche Art von Belohnungen du erhältst, wenn du erfolgreich bist und es schaffst, deine Handschuhe am Ende des Levels auf das Relikt zu bekommen. Hinzu kommen zusätzliche Peitschen-Anpassungen, die die Verwendung weniger frustrierend machen, und auch weitere Möglichkeiten, kosmetische Skins für deine Werkzeuge zu erhalten.

Erwarten Sie im Wesentlichen nicht, dass Sie mit diesem Update 1.0 eine überarbeitete oder völlig neue Phantom Abyss -Erfahrung vorfinden, denn das ist nicht das, was dies ist. Stattdessen finden Sie einfach ein Upgrade und eine leichte Verbesserung verschiedener Aspekte und Teile des gesamten Frameworks, das das ausmacht, was Team WIBY überhaupt erst geschaffen hat. Wenn Sie Phantom Abyss noch nie gespielt haben, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um es auszuprobieren, und wenn Sie seit Beginn des EA-Starts nicht mehr gespielt haben, gibt es einen Grund, wieder darauf zurückzukommen. Aber wenn du dieses Spiel in den letzten 18 Monaten routinemäßig gespielt hast, wirst du wahrscheinlich ein wenig enttäuscht sein, dass das 1.0-Debüt nicht mit etwas mehr Fleisch auf den Knochen kam, wenn du so willst.

