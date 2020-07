Phantasy Star Online 2 hüpft nächste Woche auf Steam

Das japanische MMORPG Phantasy Star Online 2 landet nächste Woche auf Steam. Ab dem 5. August dürfen Spieler auch hier in Europa das 2012 gestartete Online-Game ausprobieren, das erst kürzlich auf dem Xbox Game Showcase von Microsoft mit einer neuen Spielversion (Phantasy Star Online 2: New Genesis) auf sich aufmerksam machen konnte. Darum geht es hier in dieser Meldung aber nicht, da es für europäische Spieler bereits eine Neuigkeit ist, dass sie überhaupt auf das Game zugreifen dürfen. Sega hat uns bislang nämlich konsequent ausgelassen.

Zur Steam-Veröffentlichung wird es einige Belohnungen geben, die an Valve-Marken gekoppelt werden (ihr müsst dafür aber auch einiges machen und fleißig spielen). Im offiziellen Blog-Beitrag kündigte Sega an, dass das nächste große Content-Update, Episode 4, nächste Woche zusammen mit der Steam-Version von Phantasy Star Online 2 veröffentlicht wird. Crossplay und die plattformunabhängige Synchronisation eures Speicherstands wird zwischen anderen verfügbaren Plattformen unterstützt. Mehr dazu erfahrt ihr auf der offiziellen Webseite.