Phantasy Star Online 2 hüpft nächste Woche auf Steam... in den USA

Update, 29. Juli, 23:17 Uhr:

Laut VG24/7 steht das Game entgegen unserer Erwartungen doch nicht für europäische Spieler zur Verfügung. Diese Meldung musste deshalb angepasst werden und wir möchten uns für den Fehler entschuldigen.

Aktualisierte Meldung:

Das japanische MMORPG Phantasy Star Online 2 landet nächste Woche auf Steam, allerdings nur in Nordamerika. Ab dem 5. August dürfen Spieler das 2012 gestartete Online-Game, das erst kürzlich auf dem Xbox Game Showcase von Microsoft mit einer neuen Spielversion (Phantasy Star Online 2: New Genesis) auf sich aufmerksam machen konnte, auch auf Steam spielen. Europäische Spieler dürfen leider weiterhin nicht an dem Spaß teilhaben, denn Sega lässt uns konsequent aus.

Zur Steam-Veröffentlichung wird es einige Belohnungen geben, die an Valve-Marken gekoppelt werden (ihr müsst dafür aber auch einiges machen und fleißig spielen). Im offiziellen Blog-Beitrag kündigte Sega an, dass das nächste große Content-Update, Episode 4, nächste Woche zusammen mit der Steam-Version von Phantasy Star Online 2 veröffentlicht wird. Crossplay (PC - Xbox One) und die plattformunabhängige Synchronisation eures Speicherstands wird zwischen anderen verfügbaren Plattformen unterstützt. Mehr dazu erfahrt ihr auf der offiziellen Webseite.