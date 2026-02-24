PGL wird für die nächsten drei Jahre nach Cluj-Napoca zurückkehren

HQ

Wenn Ihnen das PGL Cluj-Napoca Counter-Strike 2 Turnier im Februar gefallen hat, das am Wochenende zu Ende ging und Team Vitality seine Siegesserie fortsetzte, haben wir einige gute Nachrichten zu teilen.

Der Turnierorganisator hat bekannt gegeben, dass eine Verlängerung mit der rumänischen Stadt und der BTarena abgeschlossen wurde, um das CS2-Event für die nächsten drei Jahre zurückzukehren. Dies ist Teil eines Engagements, die Präsenz von CS2 im Land weiter auszubauen, und ein weiterer Versuch, die Stadt Transsylvaniens zu einem wichtigen Ziel im jährlichen Esport-Kalender zu machen.

Über die Verlängerung sagte PGL-CEO Silviu Stroie: "Wir freuen uns sehr, unsere Reise in Cluj-Napoca fortzusetzen. Die Energie in BTarena und die Unterstützung aus der lokalen Gemeinschaft waren außergewöhnlich. Wir freuen uns darauf, in den nächsten drei Jahren auf diesem Erfolg aufzubauen."

Uns wird gesagt, dass wir mit weiteren Informationen bezüglich Terminen und Tickets rechnen sollen, je näher wir dem jährlichen Turnier kommen.