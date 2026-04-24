PGL Wallachia Staffel 8: Parivision, Aurora, Liquid und BetBoom starten mit Siegen in die Playoffs

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Die Playoffs für das PGL Wallachia Season 8 Dota 2 Turnier sind bereits im Gange. Bis zum Ende des Wochenendes sollen die ersten Spiele stattfinden, und vier Teams haben ihre Playoff-Kampagne mit einem Sieg begonnen, während weitere vier Teams ausrutschen und nun mit Ausscheidungsproblemen konfrontiert sind.

Zunächst besiegte Parivision South America Rejects mit 2:1, während Aurora Gaming Heroic mit 2:0 kurz und bündig besiegte. Team Liquid besiegte Team Falcons auf ähnliche Weise mit 2:0, während BetBoom Team ebenfalls Team Spirit 2:0 besiegte.

Das bedeutet, dass die Halbfinals des oberen Brackets für das Event und die erste Runde des unteren Brackets nun festgelegt sind. Alle vier dieser nächsten Spiele finden heute statt, wobei die Gewinner des oberen Brackets ins Finale des oberen Brackets wechseln und die Verlierer des unteren Brackets endgültig aus dem Turnier ausscheiden. In diesem Zusammenhang sind die heutigen Spielpläne wie folgt.

Halbfinals des oberen Brackets:



Parivision gegen Aurora Gaming



Team Liquid gegen BetBoom Team



Unteres Bracket Runde 1: