PGL Wallachia Staffel 8: BetBoom Team zum Sieger gekrönt nach dem Sieg über Aurora Gaming

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Nach einer hektischen Woche ist PGL Wallachia Staffel 8 offiziell zu Ende. Das rumänische Turnier ist beendet und der Preispool von 1 Million Dollar wurde ausgegeben, von dem der Großteil in die Tasche von BetBoom Team gelandet ist, nachdem die Organisation Aurora Gaming im Grand Final besiegt und die Trophäe für sich gewonnen hat.

Es war ein recht überzeugender Sieg für BetBoom, die Aurora mit 3:0 besiegten, nachdem sie das Team auch im oberen Bracket-Finale in einem engeren 2:1-Spiel besiegt hatten. Dieses Ergebnis bedeutet, dass BetBoom sowohl mit der Trophäe als auch mit 300.000 Dollar für seine Bemühungen belohnt wird.

Dies ist außerdem der erste große Pokal, den BetBoom seit dem Gewinn der PGL Wallachia Saison 5 im Juni 2025 gewonnen hat. Zweifellos wird man hoffen, diesen Erfolg als Sprungbrett für noch mehr Trophäen zu nutzen, besonders mit DreamLeague Season 29 und BLAST Slam VII im Mai.