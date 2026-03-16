PGL Wallachia Staffel 7: Team Yandex besiegt Team Liquid und gewinnt die Trophäe

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Wir befinden uns in einer sehr hektischen Phase des Dota 2 Wettbewerbskalenders, da die PGL gerade die siebte Saison ihres in Wallachei ansässigen Turniers ausgetragen hat und bereits später in dieser Woche die Spiele des ESL One Birmingham-Turniers beginnen werden.

Apropos Ersteres: Wir haben einen Sieger zu berichten. Nach dem kürzlichen Sieg in der DreamLeague Saison 27 Ende 2025 ist der Russe Team Yandex wieder an der Spitze, nachdem er Team Liquid im Finale der PGL Wallachia Season 7 knapp mit 3:2 besiegt hat.

Dieses Ergebnis hat dazu geführt, dass Team Yandex mit bis zu 300.000 Dollar Preisgeld sowie der Trophäe nach Hause geht, aber noch wichtiger ist, dass es das Team in eine gute Position gebracht hat und ein Team für ESL One Birmingham, wenn es am 22. März beginnt, im Auge behalten sollte.