esports
Dota 2
PGL Wallachia Staffel 7: Hier sind die Spielpläne des ersten Spieltags
Das Dota 2 Turnier beginnt diesen Samstag.
HQ
Wenn Sie sich nach wettbewerbsfähigeren Dota 2 gesehnt haben, ist die gute Nachricht, dass PGL Wallachia Staffel 7 sehr, sehr bald beginnen wird. Das rumänische Turnier beginnt am Samstag, dem 7. März, und die Aktion läuft dann etwas mehr als eine Woche, bis am 15. März ein Sieger gekrönt wird und dem Sieger 300.000 Dollar Preisgeld übergeben werden.
Zu diesem Zweck hat PGL nun die Eröffnungsspiele des Turniers bekannt gegeben, was bedeutet, dass wir die ersten Spiele kennen, in denen jedes der 16 teilnehmenden Teams antreten wird. Für diese Informationen finden Sie einfach unten.
- OG Esports vs. Vici Gaming um 8:00 GMT/9:00 MEZ
- Parivision gegen Gelbes U-Boot um 8:00 GMT/9:00 MEZ
- Xtreme Gaming vs. Team Spirit um 11:00 GMT/12:00 MEZ
- Aurora Gaming gegen Mouz um 11:00 GMT/12:00 MEZ
- Team Liquid vs. BetBoom Team um 14:00 GMT/15:00 MEZ
- Team Falcons gegen Team Nemesis um 14:00 GMT/15:00 MEZ
- Tundra Esports gegen Natus Vincere um 17:00 GMT/18:00 MEZ
- Team Yandex gegen Heroic um 17:00 GMT/18:00 MEZ
Wirst du dieses Wochenende PGL Wallachia Staffel 7 einschalten?