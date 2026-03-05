PGL Wallachia Staffel 7: Hier sind die Spielpläne des ersten Spieltags

HQ

Wenn Sie sich nach wettbewerbsfähigeren Dota 2 gesehnt haben, ist die gute Nachricht, dass PGL Wallachia Staffel 7 sehr, sehr bald beginnen wird. Das rumänische Turnier beginnt am Samstag, dem 7. März, und die Aktion läuft dann etwas mehr als eine Woche, bis am 15. März ein Sieger gekrönt wird und dem Sieger 300.000 Dollar Preisgeld übergeben werden.

Zu diesem Zweck hat PGL nun die Eröffnungsspiele des Turniers bekannt gegeben, was bedeutet, dass wir die ersten Spiele kennen, in denen jedes der 16 teilnehmenden Teams antreten wird. Für diese Informationen finden Sie einfach unten.



OG Esports vs. Vici Gaming um 8:00 GMT/9:00 MEZ



Parivision gegen Gelbes U-Boot um 8:00 GMT/9:00 MEZ



Xtreme Gaming vs. Team Spirit um 11:00 GMT/12:00 MEZ



Aurora Gaming gegen Mouz um 11:00 GMT/12:00 MEZ



Team Liquid vs. BetBoom Team um 14:00 GMT/15:00 MEZ



Team Falcons gegen Team Nemesis um 14:00 GMT/15:00 MEZ



Tundra Esports gegen Natus Vincere um 17:00 GMT/18:00 MEZ



Team Yandex gegen Heroic um 17:00 GMT/18:00 MEZ



Wirst du dieses Wochenende PGL Wallachia Staffel 7 einschalten?