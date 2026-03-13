PGL Wallachia Saison 7: Alle Playoff-Spielpläne dieses Wochenendes

HQ

Wir befinden uns in den letzten Phasen des Dota 2 -Events, PGL Wallachia Season 7, während die Playoffs laufen, wobei die verbleibenden acht Teams gegeneinander kämpfen, in der Hoffnung, die Trophäe zu gewinnen. Das Turnier endet in ein paar Tagen, am Sonntag, dem 15. März, und vor diesem Hintergrund sind Sie vielleicht neugierig, wie die Spielpläne in den kommenden Tagen aussehen.

Bereits hat die erste Aktionsrunde begonnen. Die Veranstaltung verwendet ein Doppel-K.-o.-Format, was bedeutet, dass heute vier Teams um die Eliminierung kämpfen, während die anderen vier um einen Platz im Upper Bracket Final kämpfen. Zu diesem Zweck hier die Spielpläne für die Spiele am Freitag, Samstag und Sonntag.

Freitag, 13. März

Unteres Bracket Runde 1:



Heroic vs. Vici Gaming – läuft weiter!



Aurora Gaming vs. Tundra Esports – 11:00 GMT/12:00 MEZ



Halbfinals des oberen Brackets:



BetBoom Team vs. Team Spirit um 14:00 GMT/15:00 MEZ



Team Yandex gegen Team Liquid um 17:00 GMT/18:00 MEZ



Samstag, 14. März

Viertelfinale des unteren Brackets (LBQ):



Gewinner von Aurora/Tundra vs. Loser von Yandex/Liquid um 8:00 GMT/9:00 MEZ



Gewinner von Heroic/Vici vs. Loser von BetBoom/Spirit um 11:00 GMT/12:00 MEZ



Oberes Bracket-Finale:



Gewinner von BetBoom/Spirit vs. Gewinner von Yandex/Liquid um 14:00 GMT/15:00 MEZ



Lower Bracket Halbfinale:



Sieger von LBQ #1 gegen Sieger von LBQ #2 um 17:00 GMT/18:00 MEZ



Sonntag, 15. März

Unteres Bracket-Finale:



Verlierer des Upper Bracket Finals gegen Sieger des Lower Bracket Halbfinales um 9:00 GMT/10:00 MEZ



Grand Final:



Sieger des Upper Bracket Finals vs. Sieger des Lower Bracket Finals um 13:00 GMT/14:00 MEZ



Wer glaubst du, wird bei PGL Wallachia Season 7 die ganze Distanz schaffen?