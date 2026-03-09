PGL verspricht Investitionen in Höhe von 22 Millionen Dollar in Counter-Strike 2 für 2027 und 2028

HQ

Die Welt des Counter-Strike 2 Esports scheint immer größer zu werden. Kürzlich berichteten wir über die geplanten Änderungen und Investitionsverbesserungen vom Turnierveranstalter BLAST, und nun folgt PGL mit einem ähnlichen Versprechen.

Das Unternehmen hat bekannt gegeben, dass es bereits für die Saisons 2027 und 2028 bis zu 22 Millionen Dollar in den Esport investieren wird. Dazu gehören sechs Premier-Events pro Saison sowie ein verbessertes PGL-Hospitality-Erlebnis, das aus Sicht der Spieler und des Personals das Niveau jeder Veranstaltung verbessern sollte.

PGL geht dann noch einen Schritt weiter und verspricht, dass ab 2027 alle seine Events im LAN ausgetragen werden, wobei all diese Änderungen in Kraft treten, da "dieses Programm nicht nur darum geht, Turniere auszurichten; es geht darum, eine nachhaltige Zukunft für Teams und Spieler gleichermaßen aufzubauen."

Was die Veranstaltungen betrifft, die für den Turnierorganisator in den Saisons 2027 und 2028 geplant sind, finden Sie diese Informationen hier, wobei Cluj-Napoca in den nächsten drei Jahren ebenfalls im Mittelpunkt stehen wird.