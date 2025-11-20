PGL streicht sein Counter-Strike 2 Turnier von Anfang Oktober 2026 aufgrund einer Überschneidung mit einem anderen Event ab

HQ

Der Counter-Strike 2 Wettbewerbskalender ist heutzutage unglaublich vollgepackt, da verschiedene Turnierorganisatoren Events für die vielen Teams und Spieler anbieten möchten. Natürlich führt das zu etwas Überfüllung und manchmal Überschneidungen, die sich eigentlich nur durch die Absage oder Änderung der Termine bestimmter Turniere lösen lassen.

Zu diesem Zweck hat nun PGL (die zuvor seine Pläne für die Saison 2026 vorgestellt hatte) beschlossen, eines seiner Events aus dem Wettbewerbskalender zu streichen. Konkret sprechen wir vom Turnier Anfang Oktober 2026, das aufgrund einer Überschneidung mit einem Rivalen-Event komplett eingestellt wird.

Zwischen dem 28. September und dem 12. Oktober wird es kein von PGL ausgerichtetes Turnier mehr geben, aber das Turnier Ende Oktober bleibt unbeeinträchtigt und findet weiterhin zwischen dem 22. Oktober und dem 2. November statt.

PGL bestätigt diese Entscheidung mit einer Erklärung, die erklärt: "PGL wird weiterhin Wettbewerbsintegrität, globale Ausgewogenheit im Spielplan und logistische Machbarkeit für Teams und Spieler priorisieren."

Was PGL sonst noch geplant hat, so hat es kürzlich auch seine Pläne für die Saisons 2027 und 2028 vorgestellt.