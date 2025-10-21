PGL Masters Bukarest 2025: Die Eröffnungsspiele stehen fest

HQ

Ein weiteres riesiges Counter-Strike 2 Turnier beginnt an diesem Wochenende. Nach PGL Bucharest Anfang des Jahres kehren viele der besten Teams für die PGL Masters Bucharest 2025 in die rumänische Stadt zurück, wobei 16 Mannschaften um ein Stück eines Kuchens von 1,25 Millionen US-Dollar kämpfen.

Die ersten Spiele finden am 26. Oktober statt und das Turnier selbst läuft bis zum 1. November. Da dies der Fall ist, wurden die Eröffnungsspiele festgelegt, und ihr könnt sie unten sehen.



Legacy vs. Team Liquid



GamerLegion vs. FlyQuest



3DMax vs. SAW



Aurora vs. Fnatic



PaiN Gaming vs. Gentle Mates



Heroic vs. Ninjas in Pyjamas



BetBoom vs. MiBR



Astralis vs. B8



Was das Format des Turniers betrifft, so wird jede Mannschaft in der Gruppenphase fünf Spiele bestreiten, bis die besten acht und die letzten acht Mannschaften feststehen. Diese Teams werden dann in eine K.O.-Gruppe eingeteilt, in der weiterhin Teams eliminiert werden, bis ein Champion übrig bleibt.