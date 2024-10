PGL kündigt drei Veranstaltungen in der Walachei für 2025 an

HQ

Am vergangenen Wochenende wurde die zweite Saison der Dota 2 Wettkämpfe in der rumänischen Walachei abgeschlossen, die alle im Rahmen der Bemühungen des Turnierveranstalters PGL stattfanden. Es stellt sich heraus, dass diese zweite Runde von Aktionen nicht die letzte für das Land und die Region sein wird, denn PGL hat für 2025 eine große Rückkehr in die Walachei versprochen, mit drei Veranstaltungen, die im Laufe des Jahres geplant sind.

Die erste, Season 3, findet zwischen dem 8. und 16. März statt, die Qualifikationsspiele zwischen dem 5. und 12. Januar, bevor die nächste, Season 4, zwischen dem 19. und 27. April und die Qualifikationsspiele vom 1. bis 8. Februar ausgetragen wird. Das letzte derzeit geplante Event wird Season 5 sein, und zwar zwischen dem 15. und 23. November, wobei die Qualifikationsturniere zwischen dem 21. und 28. September stattfinden sollen.

Bei jedem Turnier geht es um 1 Million US-Dollar und 16 Teams sind dabei, und PGL hat sogar Hospitality-Pakete versprochen, um sicherzustellen, dass die Besten teilnehmen können, darunter Hin- und Rückflugtickets, Unterkunft für acht Personen pro Team in einem Vier-Sterne-Hotel, Essen, Getränke und Snacks sowie ein spezieller Übungsraum.

PGL-CEO Silviu Stroie kommentiert die Rückkehr in die Walachei und fügt hinzu: "Während die Walachia-Serie wächst, sind wir bestrebt, den Fans ein noch fesselnderes und dynamischeres Erlebnis zu bieten. Wir sind dankbar für die unglaubliche Unterstützung und den Enthusiasmus der Community und freuen uns darauf, die Messlatte im Jahr 2025 noch höher zu legen."

Freuen Sie sich auf ein großes Jahr voller Walachei-Action im Jahr 2025?