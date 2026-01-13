PGL gibt die teilnehmenden Teams für das Cluj-Napoca 2026 Turnier bekannt Counter-Strike 2

HQ

In dieser Woche beginnt der Kalender 2026 Counter-Strike 2 Gestalt anzunehmen, da das BLAST Bounty Winterturnier 2026 startet. Dies signalisiert den Beginn eines sehr geschäftigen Jahres, in dem es fast wöchentlich Veranstaltungen und Aktivitäten geben wird. Zu diesem Zweck werden nach BLAST Bounty die besten Teams und Spieler IEM Krakow in Polen teilnehmen, und direkt danach reisen sie nach Rumänien zum ersten PGL-Event des Jahres.

Die PGL, die zwischen dem 14. und 22. Februar stattfindet, veranstaltet bald ihr Cluj-Napoca 2026 Event, und mit 1,25 Millionen Dollar auf dem Spiel, wenn die Veranstaltung im BT Arena in der Stadt stattfindet, kennen wir nun die bestätigten Teams, die anwesend sein werden.

Insgesamt werden 16 Teams bei der Veranstaltung anwesend sein, und wer diese sind, findet ihr unten in der Liste.



Furia



Team Vitality



Team Falcons



Natus Vincere



Mouz



FaZe Clan



The MongolZ



Aurora



B8



Legacy



G2 Esports



3DMax



Astralis



Parivision



Heroic



PaiN Gaming



Die Teams treten zunächst in einer Gruppenphase an, bei der acht Mannschaften ausgeschieden werden und acht anschließend in ein Playoff-Turnier einziehen. Wir werden wissen, wer das ist, wenn das Gruppenelement vor dem 20. Februar abgeschlossen ist.

Wen hältst du für den Favoriten auf den Sieg bei PGL Cluj-Napoca 2026?