PGL gibt die Counter-Strike 2 teilnehmenden Teams des Turniers Cluj-Napoca 2025 bekannt

In ein paar Wochen werden die besten Counter-Strike 2 -Teams aus der ganzen Welt die polnische Stadt Kattowitz hinter sich lassen und stattdessen in die Hauptstadt Rumäniens, Bukarest, aufbrechen, um ein weiteres großes Counter-Strike 2 -Event zu erleben. PGL wird Mitte bis Ende Februar das Cluj-Napoca 2025-Turnier ausrichten, an dem 16 Teams teilnehmen und um einen Teil des Preispools von 1,25 Millionen US-Dollar kämpfen.

Da das Event fast da ist, stehen die 16 Teams für das Turnier fest, und wer sie sind, könnt ihr euch die vollständige Liste unten ansehen:



Die MongolZ



FaZe Clan



Mouz



Team Falken



Furia



PaiN Gaming



Ewiges Feuer



3DMax



MiBR



Kompliziertheit



SÄGE



GROß



FlyQuest



Astralis



Platzhalter



Virtus.pro



Das Cluj-Napoca Event läuft vom 14. Februar bis zum 23. Februar, wenn ein Gewinner feststeht und mit einem Preisgeld im Wert von 400.000 $ nach Hause geschickt wird.