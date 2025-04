PGL engagiert sich massiv für kompetitive Dota 2 mit 13 geplanten Turnieren

HQ

Die PGL ist in den letzten Jahren wieder zum Leben erwacht und hat sich zu einem der größten Turnierorganisatoren im Bereich Counter-Strike 2 und zu einem festen Anwärter auf die ESL und BLAST entwickelt. Das Unternehmen ist auch ein wichtiger Akteur in der Dota 2 Welt, und das ist etwas, worauf es aufbauen will, da die PGL jetzt ein massives langfristiges Engagement im Esport angekündigt hat.

PGL hat angekündigt, bis Ende 2028 13 große Dota 2 Turniere auszurichten, von denen jedes einen Preispool von satten 1 Million US-Dollar bieten wird. Was das bedeutet, erfahren wir noch nicht viel über Details, außer der Tatsache, dass das Ziel darin besteht, ab 2027 ein weiteres Dota 2 Turnier pro Kalenderjahr zu unterstützen. Das bedeutet, dass das Jahr 2025 mit Wallachia Season 5 im Juni und Season 6 im November endet und dann im Jahr 2026 im März, April und November von drei unbetitelten Events gefolgt wird, während 2027 und 2028 vier Turniere zu sehen sein werden, auf die man sich freuen kann.

Der aktuelle PGL-Kalender sieht wie folgt aus:

2025:



PGL Walachei Saison 5 (18. - 29. Juni 2025)



PGL Walachei Saison 6 (4. - 16. November 2025)



2026:



PGL Turnier #1 (3. - 16. März 2026)



PGL-Turnier #2 (14. - 26. April 2026)



PGL Turnier #3 (3. - 15. November 2026)



2027:



PGL Turnier #1 (2. - 14. März 2027)



PGL Turnier #2 (11. - 23. Mai 2027)



PGL Turnier #3 (19. - 31. Oktober 2027)



PGL-Turnier #4 (16. - 28. November 2027)



2028:



PGL Turnier #1 (1. - 12. März 2028)



PGL-Turnier #2 (8. - 21. Mai 2028)



PGL Turnier #3 (17. - 29. Oktober 2028)



PGL-Turnier #4 (7. - 19. November 2028)



Auf die Frage, warum sie sich zu Dota 2 verpflichten wollten, erklärt PGL: "Durch die Festlegung von Event-Terminen Jahre im Voraus und die Aufrechterhaltung eines konstanten Preispools von 1.000.000 $ für jedes Turnier bietet PGL Stabilität für die Teams, Klarheit für die Fans und eine zuverlässige, wettbewerbsfähige Struktur, die das gesamte Ökosystem aufwertet."