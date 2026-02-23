PGL Cluj-Napoca 2026: Team Vitality setzt die Schreckensherrschaft mit einem weiteren Sieg fort

HQ

Es gab eine Phase zwischen 2024 und 2025, in der alles, was Team Vitality im Counter-Strike 2 Wettkampfzirkus zu berühren schien, zu Gold wurde. Die Organisation gewann fast jedes Event, an dem sie teilnahm, und sicherte sich dabei einen Intel Grand Slam, wobei sie sogar eine Kampagne startete, um einen zweiten Grand Slam in Folge zu gewinnen. Doch dann kehrten die Dinge zur Realität zurück, als die französische Organisation im vergangenen Jahr eine Phase durchlief, in der sie eher eine Brautjungfer als eine Braut war, was die Frage aufwarf, ob die Schreckensherrschaft wirklich vorbei war?

Offensichtlich nicht. Team Vitality hat sich in den letzten Events als nahezu unbesiegbar erwiesen, mit einem Sieg beim StarLadder Budapest Major 2025 Ende 2025 und einem Sieg bei Intel Extreme Masters Krakow 2026 Anfang Februar. Es ist ein ESL-orientiertes Event aus dem zweiten Grand-Slam-Titel und es zeigt auch keine Anzeichen, große Trophäen zu verlieren.

Wir sagen das, denn am Wochenende hat Team Vitality die PGL Cluj-Napoca 2026 Trophäe geholt, nachdem sie Parivision im Finale mit 3:0 besiegt hatten. Dieses Ergebnis bringt das Team mit 225.000 Dollar Preisgeld nach Hause (aber ohne weiteren Fortschritt beim Grand Slam, da es kein ESL-Event ist), aber auch mit dem Selbstvertrauen, ein großes Event zu gewinnen, ohne eine einzige Karte zu verlieren...

Ja, man sollte wieder auf Team Vitality achten, besonders bei den unmittelbaren Events des BLAST Open Spring 2026 Mitte März und dann den beiden kommenden IEM-Turnieren in Rio de Janeiro und Atlanta im April und Mai, zwei Events, die sie unbedingt für ihre Grand-Slam-Hoffnungen gewinnen wollen.