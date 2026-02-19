PGL Cluj-Napoca 2026: So wurde das Playoff-Bracket gesetzt

HQ

Wir befinden uns in der entscheidenden Zeit für PGL Cluj-Napoca 2026, das große Counter-Strike 2 Turnier in Rumänien, bei dem 625.000 Dollar auf dem Spiel stehen. Bereits jetzt ist der Großteil des Turniers abgeschlossen, da die Gruppenphase abgeschlossen ist, sodass nur noch acht Teams für die Playoffs im Rennen sind, die von morgen, dem 20. Februar, bis Sonntag, dem 22. Februar, ausgetragen werden.

Vor diesem Hintergrund fragen Sie sich vielleicht, wie das Playoff-Bracket gesetzt und organisiert wurde, und wir haben all diese Informationen unten für Ihre Augen. Es ist erwähnenswert, dass die Playoffs ein K.-o.-Format haben, was bedeutet, dass ein Team bei Niederlagen aus dem Spiel ausscheidet. Es wird jedoch ein Spiel um den dritten Platz zwischen den beiden Teams geben, die im Halbfinale verlieren.

PGL Cluj-Napoca 2026 Playoff-Turnier:

Viertelfinale (20. Februar):



Parivision gegen Team Falcons um 8:00 GMT/9:00 MEZ



Mouz gegen Natus Vincere um 11:00 GMT/12:00 MEZ



Team Vitality gegen Aurora um 14:00 GMT/15:00 MEZ



The MongolZ gegen Furia um 17:00 GMT/18:00 MEZ



Halbfinale (21. Februar):



Sieger von Mouz/NAVI gegen Sieger von Parivision/Falcons um 15:00 GMT/16:00 MEZ



Sieger von Vitality/Aurora vs. Sieger von MongolZ/Furia um 18:00 GMT/19:00 MEZ



Spiel um den dritten Platz (22. Februar):



Verlierer des Halbfinales #1 gegen Verlierer des Halbfinals #2 um 12:00 GMT/13:00 MEZ



Grand Final (22. Februar):



Sieger des Halbfinales #1 gegen Sieger des Halbfinales #2 um 16:00 GMT/17:00 MEZ



Wer glaubst du, wird die Distanz schaffen?