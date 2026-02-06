PGL Cluj-Napoca 2026: Die Eröffnungsspiele wurden bekannt gegeben

HQ

Nächste Woche startet PGL Cluj-Napoca und bringt viele der besten Counter-Strike 2 Teams aus aller Welt nach Rumänien, um eine Trophäe und einen großen Teil des Preisgeldes zu gewinnen. Da der erste Tag für den 14. Februar angesetzt ist, kennen wir nun die Eröffnungsspiele des Turniers, mit acht Spielen, die den Auftakt anstreben.

Die Gruppenphase wird ein Format verwendet, bei dem die acht besten Teams in die Playoffs einziehen. Die letzten acht werden ausgeschieden und frühzeitig nach Hause geschickt. Daher sollten drei von fünf Siegen ausreichen, um den Einzug ins K.-o.-Playoff-Bracket zu sichern.

Was die Gruppenspiele des ersten Tages betrifft, so sind die Spiele wie folgt gesetzt:



Natus Vincere vs. Astralis



Aurora vs. FUT Esports



Mouz vs. Parivision



FaZe-Clan vs. Heldenhaft



Team Vitality vs. G2 Esports



Team Falcons gegen 3DMax



Furia vs. B8



The MongolZ vs. PaiN Gaming



Wer glaubst du, wird jedes Spiel gewinnen?