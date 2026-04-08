PGL Bukarest 2026: The MongolZ, MiBR und 3DMax stoßen auf die Playoff-Startliste

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Die ersten Teams, die ihre Playoff-Tickets für die PGL Bukarest 2026 sichern, wurden zu Beginn der Woche bestätigt – etwas, das wir gestern bereits erwähnt haben, als wir auch bemerkten, dass weitere Teams für die Playoffs später am Nachmittag bestätigt werden. Wir können nun auf die neuesten Ergebnisse der Gruppenphase eingehen.

Kürzlich sicherten sich The MongolZ, MiBR und 3DMax alle ihre Playoff-Plätze, indem sie ein drittes Gruppenspiel gewannen. Überraschenderweise führte keines dieser Ergebnisse tatsächlich dazu, dass Teams aus dem Turnier ausschieden, sondern es handelte sich um einen spannenden Kampf zwischen mehreren Organisationen, die versuchten, ihren dritten Sieg zu erringen.

In diesem Fall gab es weiter unten in der Gruppentabelle eine Reihe von K.-o.-Matches, bei denen BC.Game Esports, NRG und Inner Circle Esports alle Opfer fielen und entscheidende Spiele verloren, was bedeutete, dass ihre Turnierhoffnungen zunichte gemacht wurden.

Damit bleiben nur noch drei Playoff-Plätze zu besetzen, die heute Nachmittag stattfinden werden. Heute sind drei Spiele geplant, die alle entscheidende Spiele sind, bei denen der Gewinner weiterkommt und der Verlierer ausscheidet. Was die Spielpläne betrifft, siehe diese unten.



Fokus vs. Eyeballer



B8 vs. Legacy



Parivision vs. Wildcard



Sobald diese Spiele vorbei sind, wird das Playoff-Bracket gesetzt, also erwarten Sie morgen ein weiteres Update.