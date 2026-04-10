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PGL Bukarest 2026: Hier sind die heutigen Halbfinalspiele

Nur noch vier Teams sind im großen Counter-Strike 2 Turnier vertreten.

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Wir haben gestern erwähnt, dass vier Teams vor Tagesende aus dem PGL Bukarest 2026 Counter-Strike 2 Turnier ausgeschieden werden, sodass nur noch vier Teams übrig bleiben und ebenso nur noch vier Spiele übrig sind. Nachfolgend sind die Spielpläne für den 10. und 11. April aufgeführt, und was die vier Teams betrifft, die gestern ausgeschieden sind, so gehören Eyeballers, MiBR, Parivision und B8.

Halbfinale (10. April):


  • Astralis vs. 3D Max um 15:00 BST/16:00 MESZ

  • The MongolZ vs. FUT Esports um 18:00 BST/19:00 CEST

Spiel um den dritten Platz (11. April):


  • Verlierer des Halbfinales #1 gegen Verlierer des Halbfinals #2 um 13:00 BST/14:00 CEST

Grand Final (11. April):


  • Sieger von Halbfinale #1 gegen Sieger von Halbfinale #2 um 16:00 BST/17:00 CEST

Wer glaubst du, wird die Distanz schaffen?

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