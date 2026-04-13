PGL Bukarest 2026: FUT Esports gewinnt die Trophäe nach dominantem Grand Final gegen Astralis

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Nach einem arbeitsreichen Turnier, das über Ostern begann, ging PGL Bukarest 2026 am vergangenen Wochenende zu Ende, was bedeutet, dass ein Team zum Meister gekrönt wurde und der Pokal vergeben wurde.

Im Grand Final trafen FUT Esports und Astralis aufeinander, und nach einer recht dominanten Leistung des Ersteren ging FUT Esports mit einem 3:1-Ergebnis als Sieger hervor.

Das bedeutet, dass das Team mit 200.000 Dollar Preisgeld nach Hause fährt, während Astralis 93.750 Dollar für seine Bemühungen erhält. Ansonsten geht The MongolZ dank des Sieges gegen 3DMax im Drittplatzkampf mit 75.000 Dollar Preisgeld nach Hause und belegt insgesamt den dritten Platz.

Was als Nächstes für FUT Esports ansteht, hat das Team eine kleine Pause, da es als nächstes bei BLAST Rivals Spring 2026 auftreten wird, das am 29. April beginnt.