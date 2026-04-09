PGL Bukarest 2026: Das Playoff-Bracket ist festgelegt, da nur noch acht Teams im Rennen sind

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Die Gruppenphase der PGL Bukarest 2026 ist zu Ende, was bedeutet, dass bis gestern drei weitere Teams aus dem Turnier ausgeschieden sind, während drei weitere sich für die Playoffs qualifizierten.

Zu diesem Zweck schaffte es Eyeballers nach einem spannenden Match, Fokus nach einem 2:1-Sieg gegen das Team auszuknocken, während Parivision und B8 Wildcard und Legacy beide mit 2:0 ausschalteten.

Das bedeutet, dass die Playoff-Teams bestätigt wurden und das Viertelfinal-Bracket festgelegt ist. Das Viertelfinale findet tatsächlich heute statt, und da es ein K.-o.-System verwendet, scheiden heute vier Teams aus, während die anderen vier ins morgige Halbfinale einziehen. Was die heutigen Spielpläne betrifft, finden Sie diese Informationen unten.

PGL Bukarest Viertelfinale:



Astralis gegen Eyeballer



3DMax vs. MiBR



The MongolZ vs. Parivision



B8 vs. FUT Esports



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