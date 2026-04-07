PGL Bukarest 2026: Astralis und FUT Esports sichern sich Playoff-Tickets

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Vor dem langen Wochenende haben wir den Zeitplan für PGL Bukarest 2026 nachgearbeitet, der am 4. April begann und bis zum 11. April läuft. Mit diesem großen Counter-Strike 2 Turnier, das viele der besten Teams aus aller Welt zusammenbringt, interessiert euch vielleicht, wie sich das Event bisher entwickelt hat? Falls ja, haben wir das Richtige für Sie.

Derzeit ist nicht viel Gewissheit eingetreten, denn von den 16 Teams in der Gruppenphase sind 12 noch im Umbruch und in einer Position, in der sie um Playoff-Plätze konkurrieren können. Die anderen vier Teams haben entweder Playoff-Tickets gesichert oder sind ganz ausgeschieden.

Nachdem sie ihre PGL-Bukarest-Kampagnen mit drei aufeinanderfolgenden Siegen begonnen hatten, wurden sowohl Astralis als auch FUT Esports für die Playoffs bestätigt. Ebenso wurden sowohl FaZe Clan als auch Team Voca nach drei Niederlagen ausgeschieden.

Heute läuft eine Reihe von Spielen, was bedeutet, dass in den kommenden Stunden noch mehr Playoff-Tickets ausgecheckt werden könnten. Ebenso werden wir den festen Playoff-Spielplan und das Bracket erst wissen, wenn die Gruppenphase morgen vorbei ist.