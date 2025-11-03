PGL bestätigt 15 Counter-Strike 2 Ereignisse in den Jahren 2027 und 2028

HQ

Es ist eine noch nie dagewesene Zeit für Counter-Strike 2 eSports, da wir alle Arten von Turnierorganisatoren sehen, die ihr Engagement für die Szene mit Plänen für 2027 und darüber hinaus bekräftigen. Der jüngste im Bunde ist PGL, der nach der Bestätigung des ersten großen Events des Jahres 2027 Anfang des Jahres nun seine Pläne für die gesamten Saisons 2027 und 2028 dargelegt hat.

Insgesamt wird es in den zwei Jahren 15 Tier-1-Turniere geben, die von der PGL veranstaltet werden, und wann die einzelnen Turniere stattfinden werden, erfahren wir wie folgt:

PGL 2027 Counter-Strike 2 Kalender:



PGL #1 - 15.-25. Januar



PGL #2 - 11.-22. Februar



PGL #3 - 17.-29. März



PGL #4 - 14.-26. April



PW CAC 2027 - 17.-29. August



PGL #5 - 1. bis 13. September



PGL #6 - 6.-18. Oktober



PGL 2028 Counter-Strike 2 Kalender:



PGL #1 - 14.-24. Januar



PGL #2 - 9.-21. Februar



PGL #3 - 22. März - 3. April



PGL #4 - 19. April - 1. Mai



PGL #5 - 16.-28. August



PGL #6 - 31. August - 11. September



PGL #7 - 4.-16. Oktober



PGL #8 - 1.-13. November



Es gibt noch keine bestätigten Austragungsorte oder Städte, aber diese Bestätigung wird als "ein strategischer Schritt nach vorne in unserem gemeinsamen Bestreben, den Wettbewerb in Titeln wie Counter-Strike 2 zu verbessern" beschrieben.

Weitere Informationen zur PGL finden Sie im geplanten Dota 2-Kalender bis Ende 2028.