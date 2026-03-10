PGL Astana 2026: Die 12 eingeladenen Teams wurden bestätigt

HQ

Es nähert sich einer Phase im Wettkampfkalender 2026 Counter-Strike 2, in der es ehrlich gesagt zu viele Events gleichzeitig geben wird, da weltweit große internationale Turniere gleichzeitig stattfinden. Zum Beispiel findet Mitte Mai das IEM Atlanta statt, genau zur gleichen Zeit wie PGL Astana 2026, was bedeutet, dass die Teams sich für ein Event entscheiden müssen.

Im Fall Letzteres, da viele der größten Namen bereits für IEM Atlanta bestätigt wurden, wissen wir nun, dass 12 der insgesamt 16 Teams bei PGL Astana vertreten sein werden, was eine merkwürdige Angelegenheit ist, da es Überschneidungen gibt...

Die bestätigten Kader sind die folgenden:



Parivision



Team Falcons



Teamgeist



G2 Esports



Die MongolZ



Mouz



Furia



Aurora



Heroisch



Sanfte Gefährten



Monte



FUT Esports



Das Interessante ist, dass FUT Esports ebenfalls ein eingeladenes Team für IEM Atlanta ist, was bedeutet, dass sie sicher eines dieser beiden Events auslassen werden, da sie gleichzeitig und auf verschiedenen Kontinenten stattfinden... Ansonsten werden die letzten vier Plätze bei PGL Astana an Teams vergeben, die sich in den kommenden Wochen qualifizieren, wobei ein Platz nach Europa, Nordamerika, Südamerika und Asien geht.

PGL Astana selbst findet vom 9. bis 17. Mai in der Barys Arena in der kasachischen Hauptstadt statt.