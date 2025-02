PGA Tour 2K25 Demo jetzt veröffentlicht

HQ

In vielen Teilen Europas liegt immer noch viel Schnee und das wird auch noch einige Monate so bleiben. Was also tun, wenn das Verlangen nach Golf zu stark wird? Buchen Sie eine Reise nach Florida?

Es gibt tatsächlich einen günstigeren und umweltfreundlicheren Weg, nämlich die jetzt veröffentlichte PGA Tour 2K25 Demo herunterzuladen. Die Demo enthält mehrere Elemente aus der Vollversion, wie z. B. die Möglichkeit, drei MyPlayer-Golfer zu bilden, die zweiten Neun im TPC Scottsdale zu spielen, die neue EvoSwing-Funktion auszuprobieren und den vollständigen Übungsmodus auszuprobieren.

Außerdem kannst du alles, was du tust, in deiner Speicherdatei für das fertige Spiel behalten. Der 28. Februar ist der Premierentermin für PC, PlayStation und Xbox, aber wie jetzt üblich, können Sie eine Woche früher beginnen, indem Sie eine der teureren Editionen kaufen.

Schauen Sie sich das kurze Präsentationsvideo der Demo unten an.