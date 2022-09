PGA Tour 2K23 zeigt Karrieremodus in neuem Trailer

HQ

HB Studios und 2K Games haben einen neuen Trailer veröffentlicht, der den MyCAREER-Modus im kommenden Golfspiel PGA TOUR 2K23 hervorhebt.

Ihre Karriere beginnt mit der Erstellung eines neuen Charakters mit verschiedenen Optionen in MyPLAYER. Dann ist es an der Zeit, in der Korn Ferry Tour zu spielen und sich mit der Zeit bis zur PGA TOUR hochzuarbeiten. Dort können Sie mit Leuten wie Tiger Woods, Justin Thomas, Lexi Thompson, Lydia Ko, Collin Morikawa, Brooke Henderson ja Tony Finau spielen.

Die Anpassung von MyPLAYER soll "tiefer als je zuvor" sein, mit neuen Spieler-Archetypen und Fähigkeitenbäumen. Natürlich solltest du einen Stil wählen, der deinem persönlichen Geschmack entspricht: Bist du ein langfahrender Power Hitter, Kurzspielexperte oder etwas dazwischen? Ein weiterer Teil davon, das Spiel zu Ihrem eigenen zu machen, besteht darin, Ihre eigenen Clubs anzupassen und zu personalisieren.

Zum ersten Mal in diesem Franchise erscheinen eine Vielzahl von Caddies neben Spielern mit Markenkleidung und Ausrüstung.

Wie erwartet, wird der Karrieremodus im Stil einer Sendung mit den Kommentatoren Rich Beem, Luke Elvy und Henni Koyack präsentiert.

Die PGA TOUR 2K23 Deluxe Edition und die PGA TOUR 2K23 Tiger Woods Edition erscheinen am 11. Oktober, gefolgt von der PGA TOUR 2K23 Standard Edition am 14. Oktober. Verfügbare Plattformen sind Xbox Series X (und S), Xbox One, Playstation 5, Playstation 4 und PC (Steam).