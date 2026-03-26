Pflicht und Freiheit prallen in der Cost of Hope-Erweiterung für S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

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Es war schon zuvor angeteasert worden, aber jetzt ist GSC Game World bereit, uns unseren ersten richtigen Einblick in S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope zu geben. Dies ist die erste große Erweiterung für die S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl und wird uns einen brandneuen Teil der Zone zum Erkunden geben, mit dutzenden Stunden Inhalt zum Durchforsten.

Die Geschichte von S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope zeigt zwei Fraktionen in einer großen Spaltung. Duty kämpft schon lange gegen die Zone und versucht, sie von jeglichen Bedrohungen zu befreien, die sie für die Welt darstellen könnte, während Freedom glaubt, die Geheimnisse für ein größeres Wohl zu bewahren. Diese beiden Ideologien prallen aufeinander, wobei du als Skif für das Schicksal wichtiger Charaktere und der Fraktionen insgesamt verantwortlich bist.

In Cost of Hope bekommen wir zwei neue Regionen zu erkunden, darunter das Kernkraftwerk Tschernobyl und den Eisenwald. Außerdem gibt es neue Waffen, Ausrüstung und Gegner, die wie superstarke Schimpansen auf dich zuspringen und die du dir im untenstehenden Trailer ansehen kannst.

Cost of Hope gilt als das mittlere Kapitel der zweiten Trilogie von GSC Game World, die später durch weitere Story-DLCs weiterentwickelt wird. Halten Sie Ausschau danach, während wir auf die Veröffentlichung der Erweiterung in diesem Sommer zusteuern.