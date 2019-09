Pferde galoppieren in Conan Exiles' Spielwelt hinein

Nach einiger Zeit im Early Access wurde Conan Exiles im vergangenen Jahr als vollständiger Titel veröffentlicht, doch Funcom scheint noch nicht ganz fertig zu sein mit dem Survival-Spiel. Im Dezember erwarten uns spannende neue Inhalte, die verändern wie wir uns fortbewegen und kämpfen.

Mit der Ergänzung von Pferden sind wir schon bald schneller unterwegs, zusätzlich können wir von dem Rücken unseres Pferdes kämpfen. Ein kleiner Teaser den wir euch unten eingebettet haben, zeigt die Pferde in Aktion.

Anfang des Jahres veröffentlichte Conan Exiles eine Erweiterung namens The Riddle of Steel, eine Hommage an den kultigen Conan der Barbar-Film aus dem Jahr 1982. Das Spiel dehnt sich also auch weiterhin aus, die Pferde werden sicherlich für viel Aufruhe in der Spielwelt sorgen.

Was haltet ihr von der Pferde-Ergänzung?

