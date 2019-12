Pferdchen und andere Tiere in Conan Exiles reiten

Conan Exiles und The Surge kommen im April gratis für PS Plus-Abonnenten. Beide Spiele stehen PS Plus-Mitgliedern ab dem 2. April bereit. Bis dahin können noch die...

Seekers of the Dawn in PC-Version von Conan Exiles am Start

am 14. Dezember 2018 um 11:27 NEWS. Von Stefan Briesenick

PC-Spieler von Conan Exiles, Funcoms Survivalspiel, das in der barbarischen Welt Hyboria spielt, haben mit Seekers of the Dawn diese Woche ein neues DLC-Paket erhalten....