Peyton Reed sagt, dass die Ant-Man-Filme als Trilogie gedacht sind

Einige der größten Charaktere von Marvel's haben die Natur einer Trilogie überschritten, wobei Captain America und Thor zwei Beispiele für Charaktere sind, die sich zu einem vierten Solofilm entwickelt haben. Während Ant-Man in ein paar Tagen seinen dritten Film bekommen wird, wenn Ant-Man and The Wasp: Quantumania Premiere feiert, gab es Berichte, dass Marvel bereits einen vierten Solofilm für den Charakter konzipiert. Regisseur Peyton Reed ist jedoch anderer Meinung.

Im Gespräch mit Lifehacker Australia bemerkte Reed, dass er die Ant-Man-Filme als Trilogie sieht, zumindest für die Art und Weise, wie diese Geschichte vermittelt wurde.

"Ich denke, im Hinterkopf, für eine optimistische Person, denkst du, oh, es wäre großartig, eine Trilogie dieser Filme zu machen. Ich bin mit Trilogien aufgewachsen, Back to the Future, Star Wars, der Indiana Jones-Trilogie. Für mich ist es so, als hätte ich das wie eine dreiaktige Struktur dieser Geschichte behandelt."

Reed fügte hinzu, dass es im ersten und zweiten Film festgelegte Punkte und Dinge gab und dass Quantumania als "Trilogie-Capper" fungiert, einer, der "der epischste, aber auch der intimste sein will, der sich mit Dingen im großen Stil befasst, aber diese Familiendynamik und den Charakter wirklich stärkt und erweitert."

Würdest du dich vor der Veröffentlichung von Quantumania freuen, Paul Rudd als Ant-Man für einen vierten Solo-Ausflug wieder zu sehen?

