Peyton List kehrt in der zweiten Staffel von School Spirits als übernatürlicher Detektiv zurück

Man kann zwar argumentieren, dass es an einer guten Menge an Inhalten und sogar an einer einigermaßen anständigen Qualität der Inhalte mangelt, aber Paramount+ ist ein Streamer, der so gut wie nur Originalinhalte produziert, was ein großer Vorteil ist. Während es viele Projekte gibt, die immer noch wöchentlich Episoden ausstrahlen, plant es sogar, in naher Zukunft bestehende Staffeln wie 1923 und die Dramaserie School Spirits zurückzubringen.

Die zweite Staffel der Serie wird Ende des Monats zurückkehren und darin können wir erwarten, dass Peyton Lists Maddie zurückkehrt und erneut versucht, ihren eigenen Mord aufzuklären und einen Weg zu finden, sich aus dem Jenseits zu befreien, bevor es zu spät ist.

Die Serie wird am 30. Januar zurückkehren, um genau zu sein, und da dies der Fall ist, wurde ein vollständiger Trailer für diese nächste Reihe von Episoden veröffentlicht, den Sie unten in voller Länge sehen können.