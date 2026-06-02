PewDiePie startet seine eigene, völlig kostenlose konkurrierende KI-Plattform

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Der schwedische Influencer PewDiePie schließt zwar die Tür zu seinem Familienleben und hält seinen Kanal auf sich und seine persönlichen Unternehmungen konzentriert, aber das bedeutet nicht, dass der Schöpfer kleine Ambitionen hat.

In einem neuen YouTube-Video bestätigt PewDiePie, dass er nun eine KI-Plattform namens Odysseus gestartet hat, die als "selbstgehostete Schnittstelle zum Kommunizieren mit Sprachmodellen – Chat, autonome Agenten, Tools, Modellserving, E-Mail, Forschung und mehr" gilt.

Was diese Plattform zum Beispiel von ChatGPT unterscheidet, ist, dass sie nicht auf Cloud-Diensten läuft, sondern stattdessen Ihre eigene Hardware nutzt, um Lösungen anzubieten – und das zusätzlich dazu, Ihre Daten für sich selbst und lokal zu halten, sodass Ihre Informationen nicht in die Hände von Tech-Giganten gelangen.

PewDiePie spricht im untenstehenden Video mehr über seine Ziele für Odysseus, und wenn du es selbst ausprobieren möchtest, kannst du hier vorbeischauen.