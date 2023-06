PewDiePie macht eine längere Pause von YouTube, um Vater zu werden

HQ

Auch wenn wir in letzter Zeit nicht viel von ihm gehört haben, bleibt Felix "PewDiePie" Kjellberg einer der größten Streamer auf YouTube. Aber jetzt ist es Zeit für ihn, eine Pause einzulegen, was er in seinem neuesten Video mit dem Titel Say bye for a while now verrät.

Und der Grund dafür macht Sinn, denn PewDiePie wird zusammen mit seiner Frau Marzia Eltern. Er sagt nicht, wie lange er weg sein wird, was in einem Fall wie diesem wahrscheinlich eine kluge Entscheidung ist:

"Ich wollte nur sagen, dass es jetzt sehr eng wird. Ganz nah dran, Vater zu werden. Ich bin sehr, sehr, sehr aufgeregt. Ich weiß nicht, wie es sein wird. Ich weiß nicht, ob ich Zeit haben werde, Videos zu machen. Wird es Chaos geben? Ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass ich für eine Weile nicht hochladen werde. Ich wollte mich nur für all die Unterstützung in diesen Vlogs bedanken. Wir sind so froh, dass sie euch gefallen haben und wir ein bisschen von unserem Leben hier teilen können, aber ich denke, im Moment machen wir vielleicht eine kleine Pause, bis wir wieder zurückkommen. Und ja, ich wollte euch nur wissen lassen. Danke."

Die schwedische Streamerin zog Anfang des Jahres nach Japan, und dort wird das Baby wahrscheinlich geboren. Dass Felix und Marzia schwanger waren, ist seit Februar bekannt.

