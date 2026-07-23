Petition zur Wiederholung des WM-Finales zwischen Spanien und Argentinien wegen "korrupten Schiedsrichters" erreicht 80.000 Unterschriften

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Es sind bereits Tage vergangen, seit Argentinien das WM-Finale gegen Spanien verloren hat, aber einige Fans sind noch nicht bereit, weiterzuziehen, und eine Change.org Petition zur Wiederholung des Finales zwischen Spanien und Argentinien hat über 80.000 Unterschriften gesammelt (genauer gesagt 82.152 zum Zeitpunkt des Schreibens, drei Tage nach der Veröffentlichung).

Die Petition wurde von Gisela Sánchez eingereicht und behauptet, der Schiedsrichter sei "korrupt", ohne auf etwas Konkretes hinzuweisen, bezieht sich aber wahrscheinlich auf die beiden Gelben Karten, die Enzo Fernández gezeigt wurden, wodurch Argentinien während der gesamten Verlängerung zehn Spieler übrig hatte (wobei er vergisste, dass der Schiedsrichter Slavko Vinčić einen klaren Fehler machte, als er ein Tor von Nico Williams wegen eines möglichen Fouls gegen einen argentinischen Spieler aberkannte, während es unter dem VAR üblich sein sollte, das Spiel beenden zu lassen und dann zu überprüfen, ob es im Vorfeld Fouls gab – etwas, das Argentinien sehr gut weiß , da es im Spiel gegen Ägypten auf sie angewandt wurde).

Sánchez erfindet auch ihre eigenen Beweggründe: "Das jüngste Finale zwischen Argentinien und Spanien wurde von der umstrittenen und korrupten Leistung des Schiedsrichters überschattet, der laut Videoaufnahmen bestochen wurde, um den Ausgang des Spiels zu beeinflussen."

"Mehrere Videos kursieren in den sozialen Medien, die Schiedsrichterentscheidungen zeigen, die eindeutig eine Mannschaft gegenüber einer anderen bevorzugten und den natürlichen Verlauf des Spiels veränderten", fügt die Petition hinzu und sagt, dies sei "eine Frage der Gerechtigkeit für Argentinien, aber für die Zukunft des Weltfußballs".

Es sollte beachtet werden, dass viele Petitionen auf Change.org erstellt werden: Es gibt Dutzende von Petitionen, die darum bitten, das Finale wiederholt zu werden (die meisten erreichen nicht einmal 100 Unterschriften). Nach dem Halbfinale Frankreich gegen Spanien wurde eine ähnliche Petition mit über 80.000 Unterschriften gestartet, die sich über ein Foul vor dem Elfmeter beschwerten. Umgekehrt erreichte eine Petition zur Disqualifikation Argentiniens von der Weltmeisterschaft nach dem englischen Halbfinale über 10.000 Unterschriften...