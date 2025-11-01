Peter Watkins im Alter von 90 Jahren gestorben

HQ

Der viel diskutierte und radikale britische Filmemacher Peter Watkins ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Dies geht aus einer offiziellen Erklärung seiner Familie hervor. Der Regisseur und Oscar-Preisträger soll friedlich in Zentralfrankreich verstorben sein. In der Nähe der Stadt, in der er seine letzten 25 Jahre verbrachte.

Watkins ist vielleicht am bekanntesten für The War Game. Ein Film im Mockumentary-Stil, der einen hypothetischen Atomangriff auf Großbritannien darstellt und auch die BBC in Angst und Schrecken versetzte. Die sich prompt weigerten zu senden - und sie verboten. Doch zwei Jahre später, bei der Oscar-Verleihung 1967, gewann er einen Oscar für den besten Dokumentarfilm.

Er wurde oft als eine der brillantesten, aber auch schwierigsten und rebellischsten Figuren der Branche beschrieben, deren Karriere von Konflikten geprägt war - da er häufig mit dem Establishment aneinandergeriet. Seine Fehden mit der BBC zwangen ihn, sich im Ausland um Finanzierung zu bemühen, und im Laufe seines Lebens bewies er mehrmals seine einzigartige Fähigkeit, sowohl zu unterhalten als auch zu verunsichern.

Filme wie Privilege und Punishment Park sind beide für sich genommen legendär - provokative und bahnbrechende Kunstwerke. Sein letzter Film war der epische 345-minütige Film The Commune, der Anfang der 2000er Jahre im Musée d'Orsay gezeigt wurde.

Ruhe in Frieden.