Peter Sohn von Elemental führt Regie bei The Incredibles 3

The Incredibles 3 hat seinen Direktor gefunden. Franchise-Schöpfer Brad Bird verlässt für diesen Teil den Regiestuhl und übergibt den Stuhl an Peter Sohn, den Regisseur hinter Elemental und The Good Dinosaur.

Laut The Hollywood Reporter wird Bird beim Entstehungsprozess nicht völlig fehlen, da er das Drehbuch für The Incredibles 3 zusammenstellen wird. Bird und Sohn arbeiten seit vielen Jahren zusammen, wobei Sohn ein langjähriger Pixar-Veteran ist.

Er sprach sogar einige der Pixar-Charaktere in Ratatouille, Lightyear und Monsters University. Bird war in der Vergangenheit Mentor von Sohn, und der Elemental-Regisseur arbeitete auch an Die Unglaublichen und seiner Fortsetzung. Er wurde von Bird und Pixar CCO Pete Docter handverlesen. Man kann also mit Sicherheit sagen, dass der dritte Teil, auch wenn er nicht vom Schöpfer der Franchise inszeniert wird, immer noch in sicheren und fähigen Händen ist.