Peter Parkers Gesichtsmodel verrät, dass er an einem neuen Marvel's Spider-Man-Projekt arbeitet, das wie ein neues Marvel-Spider-Man-Projekt aussieht.

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Ben Jordan, das Gesichtsmodell von Peter Parker in Marvels Spider-Man und Marvel's Spider-Man 2 (seit Insomniac zumindest John Bubniak ersetzt hat), scheint wieder im Studio zu sein. In den frühen Morgenstunden – oder gestern wenn Sie auf der anderen Seite des Atlantiks wohnen – hat Jordan ein Bild in seiner Instagram-Story gepostet, das viele Leute zum Reden bringt.

Wie man auf dem untenstehenden Bild und im Reddit-Post sehen kann, der es hier festhält, sieht man Jordan, wie er für einige Gesichtsscans ausgerüstet ist und die ikonische Netz-Schießhand-Pose einnimmt. Die Bildunterschrift für seine Instagram-Story ist auch "IYKYK" oder, wenn du weißt ja, mit einem Spinnen-Emoji. Er verbirgt nicht wirklich, woran er arbeitet, obwohl es scheint, als sei die Geschichte inzwischen entfernt worden.

Insomniac arbeitet an mehr Marvel's Spider-Man. Im Moment hat Marvel's Wolverine die Priorität, das später in diesem Jahr erscheint, aber ein dritter Teil der Marvel's Spider-Man-Reihe wird erwartet, ebenso wie ein Solo-Venom-Spiel. Es ist möglich, dass Jordan aus verschiedenen Gründen wieder im Studio ist, aber es scheint, als würde Insomniac Spidey irgendwann in der Zukunft zurückbringen, egal woran er arbeitet.