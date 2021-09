Peter Parker und Miles Morales kämpfen 2023 gemeinsam gegen Venom in Marvel's Spider-Man 2

Insomniac Games hat auf dem heutigen Playstation-2021-Showcase die Fortsetzung des exzellenten PS4-Abenteuers Spider-Man vorgestellt. Der Netzschwinger wird sich 2023 mit dem Protagonisten aus Spider-Man: Miles Morales (und jetzt ratet mal, wie der heißt) in Marvel's Spider-Man 2 zusammentun, um eine Gefahr zu bekämpfen, an der Tobey Maguire 2007 bereits in Sam Raimis Spider-Man 3 zu knabbern hatte: Venom. Der Enthüllungs-Trailer zeigt die Macht von zwei nicht-so-freundlichen Spinnen aus der Nachbarschaft. Der gemeine Symbiont scheint jedoch selbst für dieses geballte Kraftpaket eine Bedrohung darzustellen.

