Peter Pan & Wendy-Trailer bestätigt Premiere am 28. April auf Disney+

Wir haben im Laufe der Jahre Adaptionen von Der König der Löwen, Das Dschungelbuch, Die Schöne und das Biest, Aladdin, Dumbo und so viele andere beliebte Animationsfilme von Disney gesehen, und weitere werden folgen. Der nächste wird jedoch nicht die größten Scheinwerfer bekommen.

Disney hat uns jetzt den ersten Trailer zu Peter Pan & Wendy zur Verfügung gestellt und es wird enthüllt, dass die Live-Action-Neuinterpretation von Peter Pan von 1953 am 28. April auf Disney+ erscheinen wird. Wir werden auch mit unserem ersten Blick auf Alexander Molonys Peter, Ever Andersons Wendy, Jude Laws Captain Hook und Yara Shahidis Tinker Bell in einigen bekannten und einigen neuen Momenten verwöhnt.