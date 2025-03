Peter Moore: Die Zukunft der Xbox liegt in der Cloud, nicht in den Konsolen Der ehemalige Xbox-Chef glaubt an das Netflix-Modell.

HQ Der ehemalige Xbox-Manager Peter Moore ist davon überzeugt, dass die Zukunft der Konsole eine digitale ist – dass Cloud-Gaming, Streaming und Game Pass die Art und Weise sind, wie der Wind weht. Er glaubt auch, dass Microsoft, wenn es die Chance bekäme, am liebsten ganz auf die Herstellung von Hardware verzichten würde. Während eines Interviews im Podcast von Danny Peña äußerte Moore, dass Microsoft, wenn sie die Möglichkeit hätten, zweifellos vorziehen würden, Unterhaltung direkt auf die Bildschirme der Benutzer zu liefern, ohne dass dedizierte Hardware erforderlich ist. Er verglich dies mit einem "klassischen Netflix-Modell", bei dem die Spieler sofort, ohne Verzögerung und ohne eine physische Konsole zwischen ihrem Controller und dem Fernseher in die Spiele einsteigen können. "Weißt du, das klassische Netflix-Modell, man wählt einfach aus - 'Wer spielt das? 5000 Leute, die das spielen? Ich werde sofort einsteigen', keine Latenz, keine Verzögerung, Sie sind dabei, und es muss keine Box zwischen Ihnen und Ihrem Controller und dem Fernsehgerät sein. Aber trotzdem, wissen Sie, Konsolen sind - wie wir jetzt vor allem bei Nintendo gesehen haben - die Leute lieben ihre Hardware." Moore räumte jedoch ein, dass es immer noch eine starke Nachfrage nach Konsolen zu geben scheint, wie der Erfolg der Nintendo Switch zeigt. Auch wenn die Technologie so weit fortgeschritten ist, dass wir theoretisch vollständig zu einem Spielerlebnis im Netflix-Stil übergehen könnten, ohne dass dedizierte Hardware erforderlich ist, haben physische Konsolen weiterhin einen Platz auf dem Markt. Wenn wir Xbox-Chef Phil Spencer glauben dürfen, plant Microsoft, auf absehbare Zeit weiterhin Konsolen zu produzieren. Ob dies nur PR-Gerede ist, bleibt abzuwarten, aber der Game Pass wächst nur, und da Xbox-Spiele auf mehr Plattformen verfügbar werden, könnten mehr Leute anfangen, sich zu fragen, ob Microsoft überhaupt im Hardware-Geschäft bleiben sollte. Was denkst du? Ist die Zukunft der Xbox eine digitale Zukunft als Streaming-Dienst und -Distributor und nicht als Konsolenhersteller?