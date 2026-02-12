Peter Molyneux weinte und "fühlte sich unglaublich emotional", als er den Trailer zum Fable sah

HQ

Obwohl Peter Molyneux in seiner Blütezeit als Schwätzer bekannt war, der oft mehr versprach, als er tatsächlich halten konnte, besteht kein Zweifel daran, dass er Visionen hatte und mit seiner Fable -Serie etwas sehr Einzigartiges boten konnte (auch wenn hier bei weitem nicht alles, was versprochen wurde, geliefert wurde). Nach dem Flop des Kinect-Spiels Fable: The Journey im Jahr 2012 wurde die Serie jedoch auf Eis gelegt, abgesehen von einem kleinen digitalen Kartenspiel im Jahr 2017.

Dieses Jahr ist es jedoch Zeit für ein Comeback, jetzt mit Playground als Entwickler und Peter Molyneux ohne Beteiligung. Aber er fühlt sich weiterhin stark für die Serie ein, und in einem Interview mit IGN spricht er über seine Reaktion, als er sein Werk zurückkehren sah:

"Als ich den Trailer zu Fable gesehen habe, habe ich einfach gespürt, wie mir Tränen kamen. Ich weiß, dass ich wahrscheinlich dafür abgeschlachtet werden könnte, aber ich bin jemand, der oft weint, und ich war unglaublich emotional, und der Grund, warum ich mich emotional fühlte, war: Scheiß auf mich. Das, was wir erschaffen haben, wird weiterleben, weiterleben.

Diese Welt, die wir so gerne erschaffen haben und die andere geliebt haben, hat ein Leben."

Obwohl er vom neuen Fable sehr beeindruckt und begeistert wirkt, hat er eine kleine Beschwerde – nämlich, dass er findet, die Welt sehe etwas zu poliert aus und habe ein "antiseptisches Gefühl". Altengland war rustikaler und schmutziger, sagt er:

"Ich habe nie daran gedacht, dass Fable sauber ist und alle Winkel scharf und definiert sind. Es ist chaotischer. Es ist eher das, was Altengland früher war, nämlich keine geraden Linien, sondern der Ort, er ist eher knitternd."

Wir wissen noch nicht, wann wir (und Peter Molyneux) das neue Fable spielen können, aber es erscheint in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X – und wird mit Game Pass enthalten sein. Es gibt auch Gerüchte über eine Switch-2-Version, aber es wurde bisher nichts bestätigt.