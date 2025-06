Peter Molyneux sagt, er befinde sich in der "Polierphase" für ein neues Spiel Masters of Albion

HQ

Letztes Jahr betrat Branchenlegende Peter Molyneux auf der Gamescom die Bühne, um sein neuestes Projekt anzukündigen. Zurück in der Welt von Albion und Götterspielen präsentierte Molyneux Masters of Albion, das genauso detailliert und verrückt aussah, wie man es von Molyneux und den anderen Veteranen bei 22cans erwarten würde.

Im Gespräch mit Gamereactor auf dem Nordic Game Festival haben wir Molyneux gefragt, wie weit Masters of Albion ist, worauf er sagte, dass er seit fünf Jahren an dem Spiel arbeitet und das Team jetzt in der Feinschliffphase ist.

"Was wir jetzt machen, ist, dass wir einfach durchgehen, wir haben alle Kernmechaniken des Spiels fertig und wir sind im Moment wirklich dabei, an den letzten zu feilen, und das ist eine unglaublich wichtige Phase", sagte er. "Besonders in der heutigen Welt, weil man weiß, dass jedes Spiel, jede Erfahrung einfach das Ausgefeilteste sein muss, was man je erhalten hat. Ich meine, ich spiele das Spiel jeden einzelnen Tag und ich denke, es sieht umwerfend aus, aber du weißt, dass die Welt selbst urteilen wird, da bin ich mir sicher."

Molyneux sprach auch darüber, die Band von Fable und Black and White wieder zusammenzubringen, um an diesem neuen Spiel zu arbeiten. "Also haben wir viele Leute, die bei Fable, Black and White und Dungeon Keeper waren, wieder zusammengebracht, und das ist unglaublich. Es ist unglaublich, uns zu sehen, wir werden jetzt alle alt, aber es ist erstaunlich, die gleiche Leidenschaft zu spüren, die wir damals verspürt haben."

