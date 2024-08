Peter Molyneux: "Ich bin fasziniert zu sehen, was Playground mit Fable " macht

HQ

Bis heute erinnern sich die Spieler mit Bestürzung an die Veröffentlichung des allerersten Fable, in dem der Schöpfer Peter Molyneux eine Rollenspielwelt versprach, die auf beispiellose Weise lebte. Er hypte es in den Teilen zwei und drei ungeniert weiter und wurde so etwas wie ein stehender Witz.

Glücklicherweise waren die Fable -Spiele auch ohne die wilden Versprechungen von Molyneux wirklich gut, und bald ist es Zeit für einen Neustart der geliebten Serie. Und eine, die darauf sehr neugierig ist, ist Molyneux, der Microsoft und die Serie längst hinter sich gelassen hat. Was denkt er über das bevorstehende Abenteuer? Nun, zu IGN sagt er:

"Ich bin fasziniert zu sehen, was Playground mit Fable macht. Ich freue mich sehr, dass das Franchise weiter wächst. Ich meine, das macht mich so stolz, mit den brillanten Leuten zusammenzuarbeiten, die Fable gemacht haben, und wir haben etwas gemacht, das es wert war, dass jemand so Brillanter wie Playground es macht. Ich hoffe, sie machen es zu ihrem Fable. Ich hoffe, sie behalten den Humor bei, die Trailer, die ich bisher gesehen habe, sehen umwerfend aus. Aber ich bin neugierig auf das Gameplay und ich bin neugierig darauf, wie ihr Fable aussieht und sich spielt und anfühlt, im Gegensatz zu dem, wie Lionhead aussehen und sich anfühlen würde. Was für eine unglaublich diplomatische Antwort das war!"

Bist du genauso gespannt auf die kommende Fable wie Molyneux?