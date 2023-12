Peter Molyneux' Godus und Godus Wars werden von Steam entfernt

HQ

Steam-Nutzer werden bald nicht mehr in der Lage sein, Peter Molyneux' Godus und Godus Wars zu kaufen. In einem Beitrag auf Steam erklärte Entwickler 22 Cans, dass beide Spiele aufgrund " einer bevorstehenden technischen Änderung an Amazon Web Services" entfernt werden. Glücklicherweise bleiben die Spiele aber auch für bestehende Spieler spielbar.

In dem vollständigen Beitrag heißt es : "Bedauerlicherweise werden diese Titel aufgrund einer bevorstehenden technischen Änderung an Amazon Web Services, die sich auf unsere Fähigkeit auswirkt, neue Benutzer mit notwendigen Spieldateien zu versorgen, aus dem Steam-Store entfernt. Bitte seien Sie versichert, dass bestehende Spieler diese Spiele weiterhin ohne Unterbrechung genießen können.

"Wir schätzen die unglaubliche Unterstützung unserer Spieler in den letzten zehn Jahren aufrichtig und bedanken uns herzlich bei euch allen."

Godus wurde erstmals 2013 im Early Access veröffentlicht und wurde als geistiger Nachfolger eines von Molyneux' früheren Projekten, Populous, beschrieben. Godus Wars, ein kampforientiertes Echtzeit-Strategiespiel, wurde 2016 veröffentlicht und war kostenlos und ohne zusätzliche Kosten für Godus -Besitzer.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels hat 22 Cans das genaue Datum nicht bestätigt, wann Godus und Godus Wars aus dem Verkauf genommen werden.

