Peter Molyneux bestätigt, dass sein "geheimes Spiel" auf 22cans in der Welt von Albion stattfindet

Wir alle kennen den enormen Ehrgeiz (und einige berühmte Ausrutscher) von Peter Molyneux, aber der kreative Veteran der Fable-, Godus- und Black & White-Serien setzt sein mysteriöses Projekt fort, das er Gamereactor während des letzten Gamelab Barcelona exklusiv enthüllt hat und über das er nun, einige Monate später, in der Öffentlichkeit zu sprechen wagt. Wir überlassen Ihnen das Interview unten.

Damals hat sich Molyneux buchstäblich "auf die Zunge gebissen", um das Projekt unter Verschluss zu halten, aber jetzt hat er auf Twitter / X angekündigt, dass er einen Entwicklerblog eröffnet hat, in dem er die Entwicklung enthüllen wird, und in dem er sagt, dass das "geheime Projekt" in der Welt von Albion spielen wird. die auch der Schauplatz seiner Fable-Trilogie war.

Wir wissen nicht, ob dieses Albion das gleiche sein wird, an dem Microsoft in seinem Reboot der Serie arbeitet (und an dem es derzeit die Rechte besitzt), aber es wird sicherlich ein interessantes Crossover von geistigem Eigentum sein, da es auch einige Mechaniken enthalten wird, die von den alten Fable-Spielen inspiriert sind, sowie eine neue Mechanik, die "noch nie zuvor in einem Spiel gesehen wurde".

Hoffentlich bedeutet die Präsentation dieses Entwicklertagebuchs, dass wir bald den Namen kennen und einen ersten Blick mit einem Trailer werfen können.