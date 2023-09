Peter Molyneux bereut all die Male, in denen er Spiele gehypt hat

HQ

Peter Molyneux ist einer der größten Namen der Spielebranche, der uns die gefeierte RPG-Serie Fable geliefert und an Klassikern wie Dungeon Keeper, Populous und mehr gearbeitet hat. Er ist auch dafür bekannt, dass er sich für die Spiele, die er entwickelt, sehr leidenschaftlich interessiert, was zu einigen Kritiken geführt hat.

Im My Perfect Console-Podcast wollte Molyneux klarstellen, wie er sich dabei fühlte, seine vorherigen Spiele zu übertreiben. Er bereut das, was er gesagt hat, und wünscht sich, er hätte anders damit umgehen können. "Was ich in jedem Interview hätte sagen sollen, war: 'Schauen Sie, alles, was ich sage, nehmen Sie es mit einer Prise Salz'", sagte er. "Es war grausam und ich bereue es sehr.""Ich dachte, dass ich das Spiel entwerfe, als ich mit der Presse sprach. In der heutigen Welt ist das totaler Wahnsinn."

Er glaubt jedoch immer noch, dass es eine Zeit und einen Ort gab, um Spiele zu hypen, insbesondere damals, als die Entwickler noch nicht annähernd so transparent waren wie heute. "Wie bei jedem unvollendeten Projekt ändern sich die Dinge in diesem Entwicklungsprozess oft, und ich denke, die Leute haben das als Versprechen von Features im Spiel missverstanden. Wirklich, die Fähigkeit, offen und ehrlich über den Designprozess zu sprechen, war einfach nicht das, was es war."

Glaubst du, dass Entwickler mehr Sorgfalt walten lassen sollten, wenn es darum geht, wie sie ihre Spiele bewerben?